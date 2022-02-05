Тренер сборной России по хоккею высказался об отсутствии товарищеских игр перед ОИ

Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров прокомментировал отмену контрольного матча против Латвии, передает Sport24.

«Отсутствие товарищеских матчей перед Олимпиадой — не катастрофа. Мы в Новогорске провели три встречи. В связи с ковид-протоколом нам удалось избежать последствий для сборной», — сказал Федоров.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Россияне на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Национальная команда прибыла в Пекин 3 февраля. Чартерный самолет приземлился в аэропорту Шоуду в 9.12 по местному времени (4.12 по московскому).

Ранее сообщалось, что матч между национальными сборными России и Латвии по хоккею, который должен был состояться 5 февраля, отменен.