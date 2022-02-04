На Украине отреагировали на конфликт Губерниева с местным журналистом

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков высказался о перепалке, которая произошла между российским комментатором Дмитрием Губерниевым и украинским журналистом на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Это не было запланировано. Такой фигней никто из украинцев на Играх не занимается. Неприязненный разговор мог произойти на плоскости выяснений украино-российских отношений. Я бы относился к этому как к осложненному бытовому конфликту на фоне наших взаимоотношений», — приводит слова журналиста «СЭ».

4 февраля, в медиалаундже перед началом церемонии открытия ОИ-2022 Дмитрий Губерниев повздорил с украинским журналистом на английском языке.

В результате перепалки российский телеведущий крикнул украинцу: «Твоя фамилия — ***, а имя — лузер».

Напомним, Министерство спорта и молодежи Украины запретило своим олимпийцам давать интервью на русском языке на Олимпиаде, а также рекомендовало не находиться рядом со спортсменами из России и избегать совместных фотографий с ними.

Ранее Губерниев пожелал удачи Украине в эфире «России 1» во время выхода сборной на открытии Олимпиады.