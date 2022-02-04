Тарасова раскритиковала форму российских спортсменов на церемонии открытия ОИ-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о форме российских спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«С самого начала следила за церемонией. Прекрасное открытие Игр. Очень просто и очень эмоционально.

По форме не сказала бы, что наши идут. Мне не понравилась форма, она не достойна наших спортсменов. Тем более мы идем без надписи Россия — нас должны узнавать по форме. Здесь непонятно что и сбоку бантик», — цитирует Тарасову «Чемпионат.com».

Знаменосцами на церемонии открытия выступили Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Национальную команду на Олимпиаде представят 213 (109 мужчин и 104 женщины) спортсменов из 27 регионов России.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что китайские болельщики встретили громкими овациями российскую делегацию спортсменов на церемонии открытия ОИ-2022.