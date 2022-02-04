Украинская сборная единственная не стала аплодировать прокату Кондратюка

Представители сборной Украины — единственные из остальных делегаций, не стали аплодировать после проката российского фигуриста Марка Кондратюка. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, в короткой программе в командном турнире по фигурному катанию Олимпиады-2022 россиянин удостоился оценки 95,81 балла. Первое место занял американец Натан Чен (111,71). Второго места удостоился японец Шома Уно (105,46).

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.