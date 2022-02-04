Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира ОИ-2022

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе у мужчин в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Россиянин удостоился оценки 95,81 балла. Первое место занял американец Натан Чен (111,71). Второго места удостоился японец Шома Уно (105,46)

В 06:35 Виктория Синицина и Никита Кацалапов представят Россию в ритм-танце.

Олимпийские игры-2022. Командный турнир.

Мужчины. Короткая программа

1. Натан Чен (США) — 111.71

2. Шома Уно (Япония) — 105.46

3. Марк Кондратюк (Россия) — 95.81

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники не примут участия в открытии Олимпийских игр — 2022.