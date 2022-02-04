Вяльбе: если кто-то из лыжников пойдет на открытие ОИ, то ближайшим рейсом полетит обратно

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники не примут участия в открытии Олимпийских игр — 2022. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Лыжники на открытии Олимпиады? Исключено. Если кто-то пойдет, то ближайшим рейсом полетит обратно. Во-первых, это далеко – открытие в Пекине, а мы в 150 километрах от города, в горах. Во-вторых, на следующий день половина команды выйдет на гонку. Зачем себя насиловать? Тем более открытие покажут по ТВ – там все видно еще лучше», – сказала Вяльбе.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Вяльбе высказалась о важности Олимпийских игр для спортсменов.