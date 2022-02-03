Гол Финляндии в матче с США на олимпийском хоккейном турнире был засчитан после игры

Женская сборная США по хоккею играла с Финляндией в первом матче предварительного раунда Олимпийских игр — 2022 в Пекине и одержала победу со счетом 5:2.

За 2 минуты 20 секунд до окончания встречи финская сборная забросила вторую шайбу, которую не заметили арбитры. После финального свистка судьи отправились смотреть повтор, после которого засчитали шайбу. Затем последние две минуты встречи были переиграны.

Видео можно посмотреть на официальном сайте Олимпийского комитета.

Во время матча тяжелую травму получила одна из лидеров американской сборной — Брианна Декер, ее увезли со льда на носилках. Для нее Олимпиада в Пекине закончена.

Сборные США и Финляндии на предварительном этапе выступают в одной группе с командой России. Российская сборная свой первый матч на турнире проведет утром 4 февраля, матч со Швейцарией начнется в 07:10 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что шесть хоккеисток сборной России сдали положительные тесты на коронавирус.