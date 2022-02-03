Российские биатлонисты не вышли на тренировку накануне смешанной эстафеты на ОИ

Сборная России по биатлону не вышла на дневную тренировку за двое суток до смешанной эстафеты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первое занятие было запланировано на 13:00 по местному времени, второе — на 16:00. Вероятно, команда примет участие в вечерней тренировке.

Сборные Норвегии, Германии, Франции, Белоруссии присутствовали на дневной тренировке.

Ранее тренерский штаб национальной команды по биатлону объявил состав сборной на смешанную эстафету. На старт 5 февраля выйдут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Начало соревнований в 12.00 по московскому времени.

Завершится биатлонная программа Игр 18 февраля мужским масс-стартом на 15 км.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.