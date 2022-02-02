Сборная России по хоккею вылетела в Пекин отдельным рейсом

Сборная России по хоккею вылетела на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине, отдельным рейсом, передает сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Стоит отметить, что россияне прилетят в столицу Китая утром 3 февраля. Затем хоккеисты сдадут тесты на коронавирус и отправятся на трехдневный карантин.

Изначально планировалось, что вместе с хоккеистами в Китай направятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

На Олимпийских играх в 2018 году, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане, сборная России по хоккею, которая выступала под нейтральным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), выиграла турнир, в финале сразившись с национальной командой Германии. Матч завершился в овертайме со счетом 4:3 в пользу российских хоккеистов.

Ранее почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о возможных проблемах российских игроков с полетом на Олимпийские игры.