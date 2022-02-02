Валиева, Трусова и Щербакова проигнорировали журналистов после тренировки на ОИ-2022

Спортсменки олимпийской сборной России Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова проигнорировали журналистов после тренировки на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Издание сообщает, что на предположение одного из корреспондентов о том, что Валиева находилась во время занятия на связи с хореографом Даниилом Глейхенгаузом через наушник, спортсменка рассмеялась.

Напомним, что сборную России по фигурному катанию в Пекине представят следующие спортсмены:

Женское одиночное катание: Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова.

Мужское одиночное катание: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.

Пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее сообщалось, что Даниил Глейхенгауз отсутствовал на тренировке российских фигуристок на ОИ-2022.