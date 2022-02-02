Еще 32 человека сдали положительные тесты на коронавирус на ОИ-2022

Еще 32 человека, которые прибыли в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Пекина-2022.

Из тех, кто прибыл в китайскую столицу 1 февраля, 15 положительных тестов были взяты у членов спортивных делегаций, а еще три — у спортсменов, которые должны выступить на Олимпиаде.

Отмечается, что у 17 человек тест на коронавирус дал положительный результат в ходе ежедневного тестирования в «пузыре».

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что четыре члена скандинавской делегации сдали положительные тесты на ОИ-2022.