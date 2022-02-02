Тренировка хоккеисток сборной России в Пекине отменена из-за тестирования на COVID-19

Хоккеистки сборной России не смогли провести тренировку за несколько дней до старта зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, сообщает Sport24.

По информации источника, причиной отмены тренировочного занятия послужило тестирование на коронавирусную инфекцию.

Стоит отметить, что организаторы уже отменили два контрольных поединка женской сборной России — спортсменки должны были встретиться с национальными командами Чехии и Китая. Однако это не представлялось возможным, поскольку стало известно, что тесты на коронавирус показали положительный результат у двух спортсменок из России.

На групповом этапе Олимпиады россиянки сыграют против команд Швейцарии (4 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал основную задачу российской национальной команды на Олимпийских играх — 2022, передает пресс-служба ФХР. Глава Федерации провел встречу со спортсменами и тренерским штабом перед вылетом сборной в Пекин. Разговор состоялся в видеоформате в связи с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией.