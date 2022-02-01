Олимпийский чемпион из России рассказал, как общается с украинским спортсменом

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов рассказал, как общается с украинским спортсменом Олегом Гандеем. Его слова передает «РИА Новости Спорт».

«С Олегом Гандеем я достаточно давно знаком, мы периодически вместе тренируемся. У нас очень близкие отношения, дружеские отношения. Проблем в общении не возникает. Олег всегда мне говорит: «Сэм, не обращай внимания, это политика». Он много раз говорил, что мы братские народы, что у него есть родственники в России. Мне тоже кажется — может, я не прав, — что мы братские народы, у нас все-таки одна кровь», — сказал Елистратов.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отказе украинских фигуристов давать интервью на русском языке.