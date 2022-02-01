Белорусским спортсменам ужесточили правила общения с прессой на Олимпиаде-2022

Членам спортивной делегации Белоруссии на Олимпийских играх — 2022 в Пекине разрешено общаться с ограниченным количеством журналистов. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

По информации телеканала, белорусские олимпийцы смогут давать интервью только представителям СМИ, которые были аккредитованы Национальным олимпийским комитетом (НОК) страны.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев ответил на вопрос о возможных провокациях российских спортсменов на Олимпиаде-2022.