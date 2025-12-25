Аэропорт Жуковский возобновил работу

Аэропорт Жуковский возобновил свою работу в прежнем режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, сообщил Кореняко.

Таким образом, ограничения действовали около часа.

Аэропорт Калуги приостанавливал работу днем 25 декабря. Представитель Росавиации уточнял, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Спустя примерно 1,5 часа авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

В большинстве случаев ограничения вводились из-за режима опасности БПЛА в регионе.

25 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией страны сбили 141 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. В Брянской области перехватили 62 дрона, в Тульской области — 12, в Калужской области — 11.

Ранее аэропорт Ярославля приостановил работу.