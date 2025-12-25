Аэропорт Ярославля приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Ярославля введены ограничения на полеты самолетов

В аэропорту Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Несколькими часами ранее аналогичные меры приняли в аэропортах Калуги и Жуковского. По словам Кореняко, решение необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Аэропорт Калуги уже приостанавливал работу днем 25 декабря. Представитель Росавиации уточнял, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Спустя примерно 1,5 часа авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

Ранее самолет премьер-министра Армении не смог приземлиться в Москве из-за временных ограничений.