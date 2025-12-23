Одна из потерпевших при нападении на техникум в Поморье подала гражданский иск

Одна из потерпевших при нападении на архангельский техникум заявила гражданский иск к обвиняемому в преступлении Артемию Корюкову. Об этом сообщает ТАСС.

Пострадавшая просит взыскать с молодого человека возмещение морального вреда в размере 1 млн рублей.

Судья Северного флотского военного суда Даниил Логачев постановил принять иск к производству.

30 сентября сообщалось, что Корюков ворвался в архангельский колледж, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом. Предварительно, бывший студент хотел отомстить за свое отчисление.

Ранения получили как минимум две женщины, их госпитализировали. Нападавшего остановили другие студенты, скрутив его и передав сотрудникам полиции. Сокурсники рассказали, что он мог «репетировать» свое нападение в «Майнкрафте»: парень был нелюдим, создал в игре похожий на учебное заведение мир и там «ликвидировал» учителей и учеников. Тогда молодой человек лишь частично признал свою вину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

