Раскрыты детали задержания юноши, напавшего с ножом на педагогов техникума в Архангельске

В Архангельске студенты обезвредили напавшего с ножом на сотрудников техникума
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Студенты техникума в Архангельске обезвредили молодого человека, напавшего с ножом на сотрудников учебного заведения. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по региону.

По словам собеседника агентства, студенты передали нападавшего сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. В настоящий момент ведется работа правоохранителей в колледже. Следователи проводят осмотр места происшествия, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала Mash, незадолго до этого инцидента молодого человека отчислили. Предварительно, бывший студент хотел отомстить за свое отчисление.

Во время нападения на нем были перчатки и маска. В Mash сообщили, что юноша ранил ножом преподавателя русского языка и литературы, соцпедагога и другого студента. У каждого из них диагностировали серьезные травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, нападавший задержан.

Ранее стало известно, что напавший на сотрудников техникума в Архангельске репетировал нападение в Майнкрафте.

