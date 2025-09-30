Напавший на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину

Бывший студент техникума в Архангельске, напавший с ножом на педагогов учебного заведения, частично признал вину. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по региону.
Во вторник вечером в Ломоносовском суде ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.
Накануне утром совершеннолетний молодой человек напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен. В результате пострадали два преподавателя и студент.
Нападавшего задержали несколько студентов техникума и передали прибывшим на место правоохранителям. Возбуждено уголовное дело. В его доме прошли обыски.
29 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что одна из пострадавших — классная руководительница напавшего — пришла в сознание. Врачам удалось успешно провести операцию и стабилизировать состояние педагога.
Ранее сообщалось, что в Архангельске проведут служебную проверку в техникуме, где произошло нападение.