Напавший на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину

РИА: напавший с ножом на педагогов техникума в Архангельске признал вину частично

СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Бывший студент техникума в Архангельске, напавший с ножом на педагогов учебного заведения, частично признал вину. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по региону.

Во вторник вечером в Ломоносовском суде ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

Накануне утром совершеннолетний молодой человек напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен. В результате пострадали два преподавателя и студент.

Нападавшего задержали несколько студентов техникума и передали прибывшим на место правоохранителям. Возбуждено уголовное дело. В его доме прошли обыски.

29 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что одна из пострадавших — классная руководительница напавшего — пришла в сознание. Врачам удалось успешно провести операцию и стабилизировать состояние педагога.

Ранее сообщалось, что в Архангельске проведут служебную проверку в техникуме, где произошло нападение.