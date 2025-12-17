В Ельце студент пытался пробить педагогу ручкой шею из-за двойки по русскому языку

SHOT: в Ельце студент напал на преподавателя, пытаясь ударить ее в шею

В Ельце конфликт между педагогом и студентом закончился госпитализацией первой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 18-летний молодой человек, изучающий программирование, плохо написал зачет по русскому языку и получил неудовлетворительную оценку.

После этого между юношей и 61-летней преподавательницей возник конфликт. Во время перепалки студент набросился на женщину и пытался ударить ее ручкой в шею.

«На помощь прибежали однокурсники, которые смогли оттащить студента. Пострадавшей вызвали скорую помощь», – сообщается в публикации.

Пострадавшей оказали необходимую помощь и отпустили домой, сейчас она чувствует себя лучше. Педагог обратилась в полицию. На данный момент в университете проходит внутренняя проверка.

До этого в Москве ученик автошколы напал на инструктора из-за проваленного экзамена. В своей неудаче мужчина обвинил работника школы. В результате последний попал в реанимацию.

Ранее СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцово.