В Ельце студент пытался пробить педагогу ручкой шею из-за двойки по русскому языку

В Ельце конфликт между педагогом и студентом закончился госпитализацией первой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
По данным Telegram-канала, 18-летний молодой человек, изучающий программирование, плохо написал зачет по русскому языку и получил неудовлетворительную оценку.
После этого между юношей и 61-летней преподавательницей возник конфликт. Во время перепалки студент набросился на женщину и пытался ударить ее ручкой в шею.
«На помощь прибежали однокурсники, которые смогли оттащить студента. Пострадавшей вызвали скорую помощь», – сообщается в публикации.
Пострадавшей оказали необходимую помощь и отпустили домой, сейчас она чувствует себя лучше. Педагог обратилась в полицию. На данный момент в университете проходит внутренняя проверка.
До этого в Москве ученик автошколы напал на инструктора из-за проваленного экзамена. В своей неудаче мужчина обвинил работника школы. В результате последний попал в реанимацию.
Ранее СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцово.