«Репетировал в «Майнкрафте»: бывший студент напал с ножом на преподавателей в Архангельске

В Архангельске молодой человек ворвался в местный техникум, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом. Ранения получили как минимум две женщины, они госпитализированы. Нападавшего остановили, скрутили и передали полиции другие студенты. Сокурсники рассказали, что он мог «репетировать» свое нападение в «Майнкрафте»: парень был нелюдим, создал в игре похожий на учебное заведение мир и там «ликвидировал» учителей и учеников.

В Архангельске задержан молодой человек, подозреваемый в нападении на сотрудников местного техникума. По сообщениям правоохранительных органов, он напал на преподавателей с ножом и ранил их, после чего был обезоружен студентами и передан прибывшему наряду патрульно-постовой службы.

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 8:50 по местному времени (совпадает с московским).

«По предварительной информации, бывший студент учебного заведения – житель г. Архангельска <…> причинил ножевые ранения двум работникам колледжа. Пострадавшие женщины, 1963 и 1973 годов рождения, госпитализированы», — сообщили в УМВД по Архангельской области.

О том же сообщает региональная прокуратура.

«Сегодня бывший студент <…> зашел в здание учреждения и нанес ножевые ранения его работникам. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение, совершенное из хулиганских побуждений)», — говорится в сообщении.

Как уточнил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, обе пострадавшие женщины остаются в больнице.

«Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады «скорой», которые оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили их срочную госпитализацию. Сейчас состояние одной пациентки предварительно оценивается как средней степени тяжести, она в операционной. Вторая пациентка уже прооперирована — она пока в тяжелом состоянии в реанимации», — написал он в Telegram.

При этом Telegram-канал Mash пишет о трех пострадавших: по его данным, ранения получили преподаватель по русскому языку и литературе, соцпедагог и один из студентов. ТАСС же со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России сообщает, что, по предварительным сведениям, ножевое ранение получил гардеробщик. Эта информация проверяется.

Обезвредили студенты

В СК сообщили, что нападавший совершеннолетний, ранее он был отчислен из техникума. По информации Mash, он прошел в здание по старому студенческому билету, на нем были маска и перчатки. Сначала на юношу не обратили внимания, однако вскоре послышались крики пострадавших.

«Он сначала ударил ножом преподавателя русского, а потом, когда убегал, его пытался остановить соцпедагог, и он его тоже пырнул ножом», — рассказали очевидцы.

После этого нападавший попытался скрыться, но на улице его догнали другие студенты.

Один из студентов, обезвредивших нападавшего, рассказал Telegram-каналу 112, что вместе с другом догнал злоумышленника на улице и потребовал, чтобы он выкинул нож. Тот подчинился, после чего студенты навалились на него и скрутили.

Всего в задержании участвовали пятеро студентов, в том числе первокурсники, уточняет SHOT. По данным канала, их хотят представить к награде.

Отчисление и конфликт с однокурсниками

Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин, нападавший «находился на особом контроле».

«Семья благополучная, но он состоял на учете, не могу сказать, где. Был замкнут в себе, спокойный, но на учете у нас состоял, на особом контроле находился. Не только у нас. Все соответствующие органы были информированы», — рассказал он.

Отчислили юношу, по данным Mash, за длительные прогулы на втором курсе в прошлом году. Он учился на установщика кондиционеров и сантехника. Был замкнут, увлекался авиамоделированием, ни с кем особо не общался. По словам близких, он был «как кактус» — внешне отстраненный, но внутренне уязвимый .

«Он обманывал родителей, [говорил] что уходит учиться, а сам уезжал бродить по городу», — пишет Mash.

Родственники юноши рассказали каналу, что во время учебы в техникуме у него был конфликт со студентами и преподавателями. Он «сдал» руководству курившую в туалете компанию, которая плохо относилась к нему. Педагоги раскрыли студентам имя информатора, после чего его стали травить.

По словам одногруппников, молодой человек репетировал свое нападение в «Майнкрафте» — там он создал похожий на техникум мир и виртуально «перестрелял всех ненавистных ему учителей и учеников». По их утверждениям, он в целом отличался токсичным поведением, но после отчисления извинился за все конфликты и разногласия и написал, что они могут еще увидеться.

Прокуратура намерена проверить, какие меры по обеспечению безопасности учащихся принимались в колледже и как был ограничен доступ посторонних лиц в здание. По данным SHOT, в учреждении нет рамок металлоискателя на входе.