Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию блока №1 на 10 лет

Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции (АЭС) лицензию на эксплуатацию энергоблока №1. Об этом сообщает ТАСС.

Срок действия лицензии составляет 10 лет. Отмечается, что получение лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС является ключевым этапом для обеспечения долгосрочной и безопасной работы блока.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на переговорах по Украине обсуждается вопрос возможного совместного контроля над Запорожской АЭС.

Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), украинская сторона согласна лишь на ограниченное участие России в эксплуатации ЗАЭС. Однако реальный контроль над станцией, по ее мнению, должны осуществлять Украина и Соединенные Штаты.

12 декабря Владимир Зеленский заявил, что между РФ и Украиной по-прежнему есть разногласия относительно контроля над Запорожской атомной электростанцией. По его словам, Москва намерена сохранить контроль над станцией. В свою очередь, Киев считает, что при таком раскладе ЗАЭС перестанет работать.

Ранее в Совфеде раскритиковали идею трехстороннего управления Запорожской АЭС.