Архангельский студент признал свою вину в нападении на техникум

Напавший на техникум в Архангельске студент согласился со всеми обвинениями

Напавший на преподавателей техникума 29 сентября 2025 года в Архангельске студент Артемий Корюков согласился со всеми обвинениями. Об этом сообщает ТАСС

«Полностью согласен со всеми обвинениями», — сказал подсудимый, отвечая на вопрос судьи.

Корюков обвиняется в участии в террористической организации и покушении на двух и более лиц.

30 сентября сообщалось, что в Архангельске молодой человек ворвался в местный колледж, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом. Предварительно, бывший студент хотел отомстить за свое отчисление.

Ранения получили как минимум две женщины, их госпитализировали. Нападавшего остановили другие студенты, скрутив его и передав сотрудникам полиции. Сокурсники рассказали, что он мог «репетировать» свое нападение в «Майнкрафте»: парень был нелюдим, создал в игре похожий на учебное заведение мир и там «ликвидировал» учителей и учеников. Тогда молодой человек лишь частично признал свою вину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

