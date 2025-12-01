Мужчина напал на посетителя бара с инвалидностью и затушил о его глаз сигарету

Британца осудили за жестокое нападение с сигаретой на инвалида в пабе

Британец потушил сигарету о глаз посетителя паба с инвалидностью. Об этом сообщает Metro.

В конце декабря 2023 года 40-летний Дэвид Браун из Ноттингемшира набросился на 30-летнего мужчину с инвалидностью, который заехал в паб на скутере.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Браун ткнул зажженной сигаретой в глаз пострадавшего, сбросил его на пол и стал избивать, пока другие посетители не оттащили его. Браун был арестован на месте.

В результате инцидента потерпевший, ставший инвалидом после несчастного случая на работе, получил тяжелые травмы правого глаза, и с тех пор у него также имеются проблемы со зрением, которые требуют постоянного лечения.

Браун предстал перед судом по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но так и не признал свою вину. По некоторым данным, он и потерпевший ранее поссорились из-за денег, однако суд решил, что нападение на мужчину в ту ночь было трусливым и ничем не спровоцированным.

28 ноября Королевский суд Ноттингема приговорил мужчину к 4,5 годам тюрьмы.

