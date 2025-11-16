На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В американском Канзасе произошла перестрелка

AP: четверо американских силовиков ранены в результате перестрелки в Канзасе
true
true
true
close
Shutterstock

Четверо американских силовиков ранены в результате перестрелки в штате Канзас. Об этом сообщает Associated Press.

«Четверо правоохранителей получили огнестрельные ранения в субботу утром, когда приехали на вызов к дому в сельской местности к югу от Топика, штат Канзас», — говорится в сообщении.

Стрельба началась после того, как полицейские прибыли на вызов о домашнем насилии. В этот момент началась стрельба. Подозреваемый после перестрелки с полицией не выжил.

До этого сообщалось, что более 300 человек пострадали в результате стрельбы в выходные после Хэллоуина в США, притом более 100 из них не удалось спасти. Так, в Кливленде ранили участников вечеринки в арендованном коттедже, пострадали восемь несовершеннолетних. Еще четверо подростков пострадали в Техасе.

Сообщалось также, что во время празднования возвращения выпускников в Линкольнском университете в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой одного человека не удалось спасти, и еще шестеро пострадали.

Ранее в США произошла стрельба в переполненном баре.

