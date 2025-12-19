На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Педагог, арестованная за совращение ребенка, заявила, что ее оклеветал ревнивый школьник

Фонтанка: арестованная учительница заявила, что ученик ее оклеветал
true
true
true
close
Shutterstock

Учительница, которую обвиняют в совращении ребенка, предположила, что ее мог оклеветать обиженный школьник. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказала фигурантка процесса, один из учеников признался ей в чувствах, но педагог отказала ему.

«Со слов девушки, школьник говорил, что любит ее, а еще хватал за коленки и грудь», – сообщается в публикации.

Такое поведение якобы вынудило молодого человека отомстить. Педагог также добавила, что действий сексуального характера в отношении ребенка не было.

При этом в тот момент у учительницы был возлюбленный, поэтому подросток ревновал.

Девушка стала фигуранткой уголовного дела после того, как, по версии следствия, совершила действия сексуального характера в отношении двух мальчиков в возрасте 12 лет.
Учительница не признала вину и просила о домашнем аресте, но суд поддержал прокурора и отправил ее под арест.

Ученики характеризовали педагога как мягкую и доброжелательную, родители также положительно относились к ней.

Ранее в Польше подросток ворвался в школу с мачете и шумовыми гранатами.

