В Польше подросток ворвался в школу с мачете и шумовыми гранатами

МВД Польши: подросток с мачете и шумовыми гранатами ворвался в школу Тарнобжега

В Тарнобжеге Подкарпатского воеводства Польши подросток ворвался в местную школу с мачете и шумовыми гранатами. Об этом сообщает полиция Республики, пишет ТАСС.

Уточняется, что нападавшему 14 лет, вооруженным он пришел в начальную школу. Задержать юношу попытался один из работников учреждения.

«14-летний ученик ударил мужчину пластиковой ручкой мачете, после чего выбежал из школы и вскоре был задержан», — говорится в сообщении.

Шумовыми гранатами подросток не воспользовался.

Как установили правоохранители, нападавший был трезв и не пытался сбежать от полиции. По предварительным данным, его действия могли быть связаны с увольнением его матери, которая работала в этом учреждении.

Сейчас юношу готовят к полицейскому допросу. Его действия могут квалифицировать как попытка причинения тяжкого вреда здоровью.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее порезавший учительницу ножом школьник из Петербурга раскаялся в содеянном.