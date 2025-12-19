Обвиняемая в совращении детей учительница из Петербурга уже не работает в школе

Учительница английского языка из Петербурга, которую обвиняют в растлении детей, уже не работает в школе. Об этом сообщает 78.ru.
По данным телеканала, 22-летней фигурантке не хватало зарплаты педагога, поэтому она якобы ушла в авиацию. Девушка отработала предыдущий учебный год и ушла.
Директор школы характеризует бывшую работницу как отличного классного руководителя.
«Все дети любили её, она очень мягкая, доброжелательная», – рассказала глава администрации школы.
Родители также оценивают работу петербурженки положительно. Каких-либо знаком внимания с ее стороны не замечали.
Сама девушка не признает вину. Она полагает, что ученик мог выдумать историю, так как в какой-то момент она не ответила подопечному взаимностью.
Девушку арестовали накануне. По версии следствия, учительница совершила действия сексуального характера в отношении двух мальчиков, которым было по 12 лет. В суде фигурантка просила о домашнем аресте, но ее отправили под стражу.
Ранее учительница начальной школы пыталась совратить ребенка через сообщения.