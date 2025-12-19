Обвиняемая в совращении детей учительница из Петербурга уже не работает в школе

78.ru: учительница из Петербурга, обвиняемая в совращении, не работает в школе

Учительница английского языка из Петербурга, которую обвиняют в растлении детей, уже не работает в школе. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, 22-летней фигурантке не хватало зарплаты педагога, поэтому она якобы ушла в авиацию. Девушка отработала предыдущий учебный год и ушла.

Директор школы характеризует бывшую работницу как отличного классного руководителя.

«Все дети любили её, она очень мягкая, доброжелательная», – рассказала глава администрации школы.

Родители также оценивают работу петербурженки положительно. Каких-либо знаком внимания с ее стороны не замечали.

Сама девушка не признает вину. Она полагает, что ученик мог выдумать историю, так как в какой-то момент она не ответила подопечному взаимностью.

Девушку арестовали накануне. По версии следствия, учительница совершила действия сексуального характера в отношении двух мальчиков, которым было по 12 лет. В суде фигурантка просила о домашнем аресте, но ее отправили под стражу.

