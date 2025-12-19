На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Тишковец: в начале следующей недели в Москве ожидается мокрый снег
Владимир Астапкович/РИА Новости

Мокрый снег ожидается в начале следующей недели в Москве, к среде морозы окрепнут до минус 14 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник в тылу циклона пройдут заряды мокрого снега, <...> а к вечеру начнется вторжение полярного холода, температура понизится до минус одного — минус четырех, на дорогах гололедица», — сказала она.

По словам синоптика, во вторник скажется усиление антициклона, в течение суток похолодает до минус 5 — минус 10. К среде морозы окрепнут до минус 9 — минус 14.

Накануне главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве в новогоднюю ночь прогнозируются небольшой снег и похолодание.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в течение всей текущей недели в столичном регионе будет держаться относительно теплая погода, в выходные температура воздуха перешагнет на положительную отметку. Морозы в Москву и Подмосковье вернутся не раньше следующей недели, подчеркнул специалист.

Ранее синоптик откровенно ответил, пора ли прогнозировать погоду на новогодние праздники.

