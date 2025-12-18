Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик Позднякова: в Москве в новогоднюю ночь ожидаются небольшой снег и мороз

В Москве в новогоднюю ночь прогнозируются небольшой снег и похолодание. Об этом RTVI сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Сегодняшнее видение процесса таково, что у нас 31 декабря будет приниматься небольшой снежок и сохранится морозная погода в дневные часы и в новогоднюю ночь. Преобладающая температура будет в пределах -5°C…-10°C, в Москве это будет -5°C…-7°C», — сказала специалист.

Позднякова добавила, что сейчас прогноз погоды на Новый год меняется день ото дня. По ее словам, успешность указанного развития ситуации составляет 75-80%. Точная информация о погодных условиях будет известна ближе к концу месяца, отметила специалист.

Утром 18 декабря синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в течение всей текущей недели в столичном регионе будет держаться относительно теплая погода, в выходные температура воздуха перешагнет на положительную отметку. Морозы в Москву и Подмосковье вернутся не раньше следующей недели, подчеркнул специалист.

