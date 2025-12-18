Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся морозы

В течение всей текущей недели в столичном регионе будет держаться относительно теплая погода, в выходные температура воздуха перешагнет на положительную отметку. Морозы в Москву и Подмосковье вернутся не раньше следующей недели, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В целом пока погода особо меняться не будет, отметил синоптик. По его словам, в предстоящую пятницу будет пасмурно, преимущественно без осадков, но на севере и северо-востоке области может пройти небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса. В выходные ожидается от -2 до +2 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +3 градусов.

«В ночные и утренние часы, возможно, будет образовываться гололедица», — добавил Ильин.

Морозы, по его словам, в столичный регион вернутся не раньше, чем в начале или середине будущей недели.

Ранее синоптик предупредил, что в январе на Москву и Подмосковье обрушатся морозы.