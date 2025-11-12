На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума приняла проект о внедрении обязательных отработок для выпускников медвузов

Ведомости: выпускников медвузов в России обяжут пройти отработку с наставниками
close
Depositphotos

Госдума приняла законопроект, по которому выпускники медицинских вузов и колледжей должны будут отрабатывать определенное время в клиниках, оказывающих помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, срок отработки будет фиксироваться Минздравом в зависимости от специальности врача, но не превысит трех лет. Отработку под руководством наставников будут проходить студенты-медики и фармацевты вне зависимости от формы обучения. При этом студент получит право выбора места ее прохождения.

Кроме того, Минздрав установит перечень профессий, на которые распространяется инициатива. Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства, в первую очередь имеются ввиду прикладные специальности.

Во втором и третьем прочтении проект поддержали 339 депутатов, он вступит в силу 1 марта 2026 года. Сообщается, что изменения коснутся законов об основах охраны здоровья россиян и об образовании.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александра Мажуги, документ имеет два ключевых направления — качество образования и практических навыков через институт наставничества, а также решение проблемы дефицита медицинских работников через совершенствование целевого обучения.

Парламентарий отметил, что поправки депутатов и правительства сделали документ логичным и создали баланс между государственным интересом в укреплении системы здравоохранения и карьерными ожиданиями будущих врачей.

Ранее сообщалось, что Госдума может расширить перечень исключений для раскрытия врачебной тайны.

