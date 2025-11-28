На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали о процессе выбора «наставничества» выпускниками медвузов

Леонов: выпускники медвузов будут выбирать наставничество самостоятельно
close
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для прохождения программы наставничества. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, главное условие состоит в том, что учреждение должно входить в программу ОМС.

«Соответственно, это госклиники — федеральные, региональные, даже муниципальные. Либо коммерческие клиники, которые работают в рамках ОМС. Кроме того, наставничество можно будет пройти в разных клиниках: полгода в одной, полгода в другой, например», — рассказал Леонов.

Политик добавил, что медики будут получать зарплату, а наставник — надбавку. Он подчеркнул, что наставничество не является ни распределением, ни обязательной отработкой. По его словам, этот инструмент был создан для того, чтобы молодые специалисты смогли перенять опыт у старших коллег.

Глава комитета обратил внимание, что наставничество не является обязательным, его можно не проходить. В этом случае выпускники медвузов должны пройти первичную аккредитацию, а не периодическую.

Помимо этого, срок прохождения наставничества будет зависеть от специальности и может длиться меньше трех лет. Политик отметил, что для фармацевтов и стоматологов наставничество не предусмотрено.

Максимальный три года установлены для некоторых медицинских специальностей, во многих случаях отрабатывать придется два года, а при трудоустройстве в сельской местности, малых городах и новых регионах — один год. Законопроект о реформе российского образования в медицинской сфере был принят Госдумой в октябре и вызвал неоднозначную реакцию медицинского сообщества. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре.

