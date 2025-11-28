В Госдуме рассказали о процессе выбора «наставничества» выпускниками медвузов

Выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для прохождения программы наставничества. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, главное условие состоит в том, что учреждение должно входить в программу ОМС.

«Соответственно, это госклиники — федеральные, региональные, даже муниципальные. Либо коммерческие клиники, которые работают в рамках ОМС. Кроме того, наставничество можно будет пройти в разных клиниках: полгода в одной, полгода в другой, например», — рассказал Леонов.

Политик добавил, что медики будут получать зарплату, а наставник — надбавку. Он подчеркнул, что наставничество не является ни распределением, ни обязательной отработкой. По его словам, этот инструмент был создан для того, чтобы молодые специалисты смогли перенять опыт у старших коллег.

Глава комитета обратил внимание, что наставничество не является обязательным, его можно не проходить. В этом случае выпускники медвузов должны пройти первичную аккредитацию, а не периодическую.

Помимо этого, срок прохождения наставничества будет зависеть от специальности и может длиться меньше трех лет. Политик отметил, что для фармацевтов и стоматологов наставничество не предусмотрено.

Максимальный три года установлены для некоторых медицинских специальностей, во многих случаях отрабатывать придется два года, а при трудоустройстве в сельской местности, малых городах и новых регионах — один год. Законопроект о реформе российского образования в медицинской сфере был принят Госдумой в октябре и вызвал неоднозначную реакцию медицинского сообщества. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре.