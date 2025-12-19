Путин призвал сделать материнство модным в обществе

Президент Владимир Путин призвал популяризировать материнство и сделать его «модным» в обществе.

Он отметил, что люди должны понимать ценность счастья материнства и отцовства. Он призвал деятелей культуры делать все, чтобы пропагандировать рождение детей через фильмы, книги и прочие проекты.

«Я обращаюсь <...> к представителям средств массовой информации, к деятелям культуры. Они все люди талантливые, и фильмы хорошие делают спектакли, ставят книжки, пишут произведения <...> Прошу вас, всегда думайте об этом, разворачивайте все то, о чем вы говорите, пишите, показываете», — добавил он.

При этом семья не должна чувствовать снижение уровня достатка после появления ребенка, подчеркнул Путин. По словам главы государства, важным является не только материальное состояние семьи, но и внутреннее, духовное благополучие родителей.

«Чтобы пропагандировать отцовство и детство, очень важна материальная составляющая. Ну, это важно, но еще важнее состояние души и понимание простого человеческого счастья», — заключил он.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

