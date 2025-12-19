На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компания лишила годовой премии сотрудника, который не пришел на корпоратив

Тайская компания наказала сотрудника за пропуск новогоднего корпоратива
Shutterstock

В Таиланде компания наказала сотрудника за пропуск новогодней вечеринки, сообщает The Thaiger.

Работодатель направили официальное дисциплинарное письмо сотруднику, который не пришел на новогодний корпоратив. Ему пообещали урезать количество часов оплачиваемых переработок, лишить годовой премии и заморозить повышение зарплаты в 2026 году.

Документ, опубликованный в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), быстро разошелся по сети и вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Одни расценили такое наказание как нарушение личных прав и призвали пострадавшего сотрудника уволиться, заметив, что удержание зарплаты и бонусов в этом случае противоречит трудовому законодательству.

Другие комментаторы отметили, что пропуск мероприятия без предупреждения действительно может считаться нарушением, ведь компания закупала еду и напитки в расчете на определенное количество гостей.

Ранее женщина подала в суд на руководителей, которые пьяными бросили ее в бассейн на корпоративе.

