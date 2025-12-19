Путин надиктовал в прямом эфире послание будущим поколениям

Президент России Владимир Путин в прямом эфире итоговой пресс-конференции надиктовал послание будущим поколениям, которое положил бы в капсулу времени.

«Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками, мы жили, как все, везде и всегда нашими текущими заботами, но мы не стояли на месте, мы шли вперед. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время», — написал президент в своем послании.

Также в сообщении Путин отметил, что нынешнее поколение думает о будущем и о будущих поколениях.

«Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен это очень важно. <... > это значит, что мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось, мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы», — говорится в послании главы государства будущим поколениям.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

