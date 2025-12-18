В Госдуме предложили сделать всероссийский гимн создания семьи

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием «Абзац» предложил сделать новый всероссийский гимн создания семьи.

Милонов назвал марш Мендельсона пошлым. По словам депутата, эта композиция не ассоциируется у него с хорошим браком. Он считает, что стоит выбрать другую мелодию для церемонии бракосочетания.

«Скорее (марш Мендельсона ассоциируется) с тазиком оливье, ведерком поджаренных котлет и выкупом невесты. Конечно, люди сегодня имеют возможность выбирать мелодию на свое усмотрение для бракосочетания. Но я бы сделал новый всероссийский гимн создания семьи», — заявил депутат.

В ноябре модель и блогерша Мария Погребняк заявила, что не обвиняла в краже Виталия Милонова, который придумал схожую с ее идеей инициативу.

Погребняк уверила, что ей нечего делить с Милоновым. Наоборот, модель заявила о необходимости объединиться. Блогерша напомнила, что она, как и депутат Госдумы, является многодетным родителем.

По мнению Погребняк, она и Милонов могли бы вместе создать партию, представляющую интересы семей с детьми.

Ранее депутат потребовал признать Нагиева иноагентом.