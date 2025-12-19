Путин пообещал продолжить поддержку закупок общественного транспорта для регионов

Власти России продолжат поддержку закупок общественного транспорта для нужд регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства отметил, что у российского правительства существовала программа по поддержке закупок.

«Это всегда рассматривалось и как мера поддержки автопрома. В той или другой форме мы обязательно будем это продолжать», — сказал российский лидер.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

