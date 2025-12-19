На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин призвал исключить ИИ из учебного процесса

Путин: учиться нужно в аудиториях, чтобы ученики могли думать без применения ИИ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, выступая на мероприятии «Итоги года», подчеркнул важность самостоятельного мышления для учащихся. Он заявил, что школьники и студенты должны заниматься решением учебных задач непосредственно в классах и аудиториях, чтобы избежать чрезмерной зависимости от искусственного интеллекта (ИИ).

По словам Путина, существует риск того, что дети, подростки и студенты перестанут самостоятельно мыслить и искать решения, полагаясь на быстрый доступ к ответам, предоставляемым ИИ.

«И в школе, и в средних учебных заведениях, и в высшей школе нужно таким образом выстраивать, видимо, теперь образовательный процесс, чтобы все-таки основные вещи решались и отрабатывались непосредственно в учебных аудиториях. Чтобы задачи, которые стоят перед учеником, школьником, студентом ставились прямо на месте в аудитории и прямо на месте в аудитории они решались человеком конкретно, чтобы была необходимость включать мозги», – подчеркнул президент.

19 декабря президент России в формате прямого эфира представляет итоги 2025 года и отвечает на вопросы, которые предварительно отобраны специалистами и волонтерской группой из числа поступивших от журналистов и граждан. Ведут программу «Итоги года с Владимиром Путиным» журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что от россиян ждут умения работать с искусственным интеллектом в 2026 году.

