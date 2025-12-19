Путин раскрыл, как проявляется человек

Путин: человек проявляется в критической ситуации, в истории РФ так было всегда

Человек проявляется в критической ситуации, и в России так было на протяжении всей ее истории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По словам главы государства, одним из способов проверки человека является его постановка «в трудную, критическую ситуацию, опасную в том числе для жизни».

«И вот в таких ситуациях человек и проявляется... В нашей истории было так всегда», — сказал российский лидер.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

