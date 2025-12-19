Певица Елка о новогодних традициях: «Нельзя себя ограничивать»

Певица Елка заявила, что любит поесть и поспать в Новый год

Певица Елка (настоящее имя Елизавета Иванцив) рассказала о своих новогодних традициях. Ее цитирует «Пятый канал».

«Я считаю, что нельзя себя ограничивать в новогодний вечер. Я в целом люблю поесть-поесть», — говорит Елка.

Ее коллега Тимофей Якимов из группы «тима ищет свет» добавил, что тоже любит поесть.

«Наши отцы говорили нам «поспать», — добавил музыкант.

Исполнители также пошутили, что «деды плохого не посоветуют».

Накануне рродюсер Иосиф Пригожин раскрыл свои и певицы Валерии планы на празднование Нового года. Он напомнил, что на эту дату выпадает день рождения их внучки Селины, которой в 2026 году исполнится пять лет.

