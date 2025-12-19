На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Певица Елка о новогодних традициях: «Нельзя себя ограничивать»

Певица Елка заявила, что любит поесть и поспать в Новый год
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Елка (настоящее имя Елизавета Иванцив) рассказала о своих новогодних традициях. Ее цитирует «Пятый канал».

«Я считаю, что нельзя себя ограничивать в новогодний вечер. Я в целом люблю поесть-поесть», — говорит Елка.

Ее коллега Тимофей Якимов из группы «тима ищет свет» добавил, что тоже любит поесть.

«Наши отцы говорили нам «поспать», — добавил музыкант.

Исполнители также пошутили, что «деды плохого не посоветуют».

Накануне рродюсер Иосиф Пригожин раскрыл свои и певицы Валерии планы на празднование Нового года. Он напомнил, что на эту дату выпадает день рождения их внучки Селины, которой в 2026 году исполнится пять лет.

Ранее Катю Лель едва не сбросила со спины лошадь в Африке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами