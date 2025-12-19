Путин счел драматической ситуацию с рождаемостью в некоторых странах

Путин заявил о драматической ситуации с рождаемостью в некоторых государствах

Президент РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии отметил драматическую ситуацию с рождаемостью в некоторых государствах, в том числе Японии и Южной Корее.

«Это вопрос, который волнует все страны постиндустриального уровня развития, почти все страны крупных экономик. Везде происходит одно и то же», — отметил глава государства.

По словам Путина, в некоторых государствах ситуация складывается драматически. Например, в Японии коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей, приходящееся на одну женщину детородного возраста, снизился до 0,8, в Южной Корее — до 0,7.

В России он равен 1,4, а нужно добиться хотя бы двух, подчеркнул президент, что является сложной задачей.

19 декабря в прямом эфире российский лидер подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обратил внимание на то, что рождаемость в стране по-прежнему снижается. Чтобы переломить эту тенденцию, по мнению главы государства, нужно усилить действующие меры на всех уровнях.

Он также упомянул, что в 2025 году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили создать реестр холостяков для решения демографического вопроса.