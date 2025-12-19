На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин счел драматической ситуацию с рождаемостью в некоторых странах

Путин заявил о драматической ситуации с рождаемостью в некоторых государствах
true
true
true
close
Михаил Терещенко/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии отметил драматическую ситуацию с рождаемостью в некоторых государствах, в том числе Японии и Южной Корее.

«Это вопрос, который волнует все страны постиндустриального уровня развития, почти все страны крупных экономик. Везде происходит одно и то же», — отметил глава государства.

По словам Путина, в некоторых государствах ситуация складывается драматически. Например, в Японии коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей, приходящееся на одну женщину детородного возраста, снизился до 0,8, в Южной Корее — до 0,7.

В России он равен 1,4, а нужно добиться хотя бы двух, подчеркнул президент, что является сложной задачей.

19 декабря в прямом эфире российский лидер подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обратил внимание на то, что рождаемость в стране по-прежнему снижается. Чтобы переломить эту тенденцию, по мнению главы государства, нужно усилить действующие меры на всех уровнях.

Он также упомянул, что в 2025 году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили создать реестр холостяков для решения демографического вопроса.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами