В России может появиться реестр холостяков

В России предложили создать реестр холостяков для повышения демографии
Reda.G/Shutterstock/FOTODOM

Для решения демографического вопроса в России предложили создать специальный реестр холостяков. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» рассказал заместитель председателя Союза православных хоругвеносцев (СПХ) Игорь Мирошниченко.

Он отметил, что такие меры для поддержания рождаемости могут пойти стране на пользу, но нужно учитывать, насколько они будут удобны и не нанесут ли вреда одиноким мужчинам. Мирошниченко также отметил важность и других мер стимулирования рождаемости в стране.

«Альтернативами или дополнительными мерами в этом случае могли бы стать повышение выплат за каждого ребенка, жесткий запрет абортов, пропаганда семейных ценностей и необходимости венчания», — добавил он.

По его мнению, подобными инициативами должны заниматься специалисты в области семейного права.

В октябре президент России Владимир Путин назвал регионы, которые занимают лидирующие позиции по рождаемости в стране по итогам прошлого года. Первое место занимает Чечня, за ней идет Тыва, а завершает тройку лидеров Ямал.

Ранее в Госдуме проблемы в демографии связали с ожирением россиян.

