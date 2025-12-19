На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин напомнил, в каком случае государство помогает с оплатой счетов ЖКХ

Путин: государство должно помогать семьям, которые тратят на ЖКХ выше 22% дохода
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Государство должно поддерживать семьи, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг больше 22% от своего семейного дохода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Если расходы на коммунальные платежи, ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи, в этом случае государство обязано оказать поддержку», — сказал глава государства.

По его словам, все, что выше 22%, государство должно брать на себя.

30 октября в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России рассказали, что тарифы на коммунальные услуги регулярно индексируются для модернизации инфраструктуры ЖКХ. Россиянам объяснили, что это нужно для бесперебойного предоставления коммунальных услуг.

9 декабря Владимир Путин пояснил, что повышение тарифов ЖКХ происходит из-за инфляционных процессов. При этом он обратил внимание на то, что повышение стоимость жилищно-коммунальных услуг не должно приобретать стихийного характера. За этим строго должны следить Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и регионы, добавил президент.

Ранее ЛДПР предложила вернуть ключевые организации ЖКХ в собственность государства.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
