В Минстрое рассказали о причинах роста тарифов на услуги ЖКХ

Минстрой: рост тарифов на ЖКХ нужен для для модернизации инфраструктуры

Тарифы на коммунальные услуги регулярно индексируются для модернизации инфраструктуры ЖКХ. Об этом «Известиям» рассказали в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

В ведомстве рассказали, что рост тарифов продиктован необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности. Это нужно для бесперебойного предоставления коммунальных услуг. Также индексация тарифов нужна на развитие инфраструктуры городского хозяйства с учетом затрат на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Роман Лябихов добавил, что стоимость коммунальных услуг увеличивается из-за роста цен на энергоносители, услуг подрядчиков, импортное оборудование и комплектующие, а также из-за необходимости ремонта инфраструктуры.

До этого глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия предлагает вернуть ключевые организации ЖКХ (водоканалы, теплосети, эксплуатационные службы) в собственность государства.

Ранее в России предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКХ.