Путин заявил, что тарифы за ЖКХ не должны приобретать стихийного характера

Путин потребовал строго следить за ростом тарифов на ЖКХ
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Повышение тарифов ЖКХ не должно приобретать стихийного характера. За этим строго должны следить ФАС и регионы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

«Тарифы ЖКХ повышаются из-за инфляционных процессов. Главное, чтобы они росли в меру», — отметил глава государства.

30 октября в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России рассказали, что тарифы на коммунальные услуги регулярно индексируются для модернизации инфраструктуры ЖКХ.

В ведомстве пояснили, что рост тарифов продиктован необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности. Это нужно для бесперебойного предоставления коммунальных услуг. Также индексация тарифов нужна на развитие инфраструктуры городского хозяйства с учетом затрат на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Роман Лябихов добавил, что стоимость коммунальных услуг увеличивается из-за роста цен на энергоносители, услуг подрядчиков, импортное оборудование и комплектующие, а также из-за необходимости ремонта инфраструктуры.

Ранее СМИ сообщили о жалобах украинцев на рост цен на ЖКХ, продукты и лекарства.

