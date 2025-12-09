Путин заявил, что тарифы за ЖКХ не должны приобретать стихийного характера

Путин потребовал строго следить за ростом тарифов на ЖКХ

Повышение тарифов ЖКХ не должно приобретать стихийного характера. За этим строго должны следить ФАС и регионы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

«Тарифы ЖКХ повышаются из-за инфляционных процессов. Главное, чтобы они росли в меру», — отметил глава государства.

30 октября в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России рассказали, что тарифы на коммунальные услуги регулярно индексируются для модернизации инфраструктуры ЖКХ.

В ведомстве пояснили, что рост тарифов продиктован необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности. Это нужно для бесперебойного предоставления коммунальных услуг. Также индексация тарифов нужна на развитие инфраструктуры городского хозяйства с учетом затрат на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Роман Лябихов добавил, что стоимость коммунальных услуг увеличивается из-за роста цен на энергоносители, услуг подрядчиков, импортное оборудование и комплектующие, а также из-за необходимости ремонта инфраструктуры.

Ранее СМИ сообщили о жалобах украинцев на рост цен на ЖКХ, продукты и лекарства.