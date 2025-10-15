ЛДПР предложила вернуть сферу ЖКХ под контроль государства

ЛДПР предлагает вернуть ключевые организации ЖКХ (водоканалы, теплосети, эксплуатационные службы) в собственность государства. Об этом «Газете.Ru» заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

В документе говорится, что с 1 июля 2025 года Россия столкнулась с очередным повышением платы за коммунальные услуги — цены выросли почти на 12%, а в ряде регионов рост превысил 35%.

Для миллионов семей счета за свет, воду и отопление становятся непосильными, подчеркивают в ЛДПР, обращая внимание на то, что в некоторых регионах коммунальные платежи достигают 20% семейного бюджета. На этом фоне качество услуг не растет, а инфраструктура, связанная с жилищно-коммунальным хозяйством, ветшает.

Причина такого положения дел, указывают в ЛДПР, кроется в передаче управления коммунальным хозяйством частникам в «девяностые» и «нулевые». Тогда полагали, что рынок принесет «порядок и эффективность». Однако, подчеркнули в ЛДПР, «частный собственник не строит новое, он выжимает прибыль из старого, доводя имущество до аварийного состояния».

«ЛДПР требует вернуть ЖКХ под контроль государства! <…> Партия предлагает вернуть ключевые организации ЖКХ — водоканалы, теплосети, эксплуатационные службы — в государственную и муниципальную собственность. Необходима прямая подотчетность этих предприятий и жесткий контроль за каждым рублем», — подчеркнули в партии.

Как добавили в ЛДПР, сегодня также требуется единая система публичной проверки тарифов, где любой гражданин «сможет видеть, за что он платит и куда уходят деньги».

Как напомнили члены партии, в настоящий момент в федеральных структурах ЖКХ курирует «небольшой департамент в составе Минстроя России», а на уровне регионов профильные вопросы в этой сфере «часто растворяются в блоках строительства, дорожного хозяйства или энергетики».

В октябре стало известно, что управляющие компании в России с 2026 года будут обязаны предоставлять отчеты о своей работе в ГИС ЖКХ по единой форме.

Ранее в России предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКХ.