Семья участвовавшего в прямой линии Героя России пообщалась с журналистами

Герой России Наран Очир-Горяев, принявший сегодня участие в прямой линии президента РФ Владимира Путина, добровольно отправился на военную спецоперацию в 2022 году. До этого он служил в полиции, рассказали его близкие в беседе с RT.

Супруга военнослужащего Елена Очир-Горяева рассказала о своей реакции на сообщение о присвоении мужу почетного звания. По словам женщины, она расплакалась от радости и гордости.

«Это психологическая поддержка, это понимание, что всё делается правильно. Это гордость за свою республику, гордость за Россию», — заявила Елена.

Она добавила, что участие супруга в прямой линии тоже стало поводом для гордости за него – как для нее, так и для троих детей, которые просто счастливы за отца, добавила женщина.

Участие в СВО мужчина решил принять добровольно – по словам его сестры Жанны Очир-Горяевой, он отправился на фронт сразу после начала спецоперации.

«В прошлом были служба в полиции (ГАИ), командировки в Чечню. У него есть боевые награды. И в 2022 году услышал призыв — и сам пошёл», — отметила сестра военнослужащего.

Напомним, командир штурмовой группы, старший лейтенант Минобороны РФ Герой России Наран Очир-Горяев во время прямой линии с Путиным заявил, что бойцы ВСУ при отступлении из Северска в ДНР расстреливали мирных жителей, которые отказывались идти вместе с ними. Он добавил, что у людей не было оружия, а стреляли только за то, что «они там остаются». Российский офицер рассказал, что жители Северска, увидев ВС РФ «были очень рады».

Кроме того, Герой России также рассказал подробнее об освобождении Северска в ДНР. По его словам, ВС РФ «накопились под носом у противника» во время операции, после чего начали штурм. Всего во взятии Северска были задействованы 84 человека, которые разделились на 24 группы. При выполнении этой боевой задачи российская армия потеряла четыре бойца, доложил военный Путину.

Ранее Путин заявил о взятии Купянска.