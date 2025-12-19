На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над регионами России за ночь перехватили почти сотню беспилотников

Минобороны сообщило о перехвате 94 БПЛА за ночь над регионами России
Shutterstock

За ночь над регионами России средства противовоздушной обороны ликвидировали 94 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 36 дронов были сбиты над территорией Ростовской области, 17 — над Белгородской областью, еще 15 — над Воронежской областью. Семь беспилотников уничтожили над акваторией Каспийского моря.

Кроме того, по шесть БПЛА перехватили над Самарской и Астраханской областями, пять — над акваторией Азовского моря. По одному беспилотнику было сбито над Курской областью и Краснодарским краем.

В ночь на 19 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Орле из-за атаки ВСУ. Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь писал, что ночная воздушная атака ВСУ затронула несколько городов и районов региона, но потерь среди населения нет.

Кроме того, глава города Липецка Роман Ченцов рассказал о попадании дрона в жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет, угрозы обрушения тоже.

Ранее Александр Лукашенко предупредил Украину о последствиях за уничтожение БПЛА над Белоруссией.

Атаки БПЛА на Россию
