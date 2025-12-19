На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил торговые отношения России и Китая

Путин: Россия является крупнейшим страновым торговым партнером Китая
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Россия является крупнейшим страновым торговым партнером Китая с товарооборотом в $240-250 млрд среди европейских стран. Об этом в ходе прямой линии рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Мы уже приводили эти цифры. Китайская и российская статистики немного отличаются, но безусловная цифра — это где-то около $240-250 млрд оборот. Да, это меньше, чем страны ЕС вместе взятые, но в страновом измерении сотрудничества. <...> Россия находится на первом месте среди европейских стран», — сказал он.

До этого вице-премьер Александр Новак рассказал, что торгово-экономическое сотрудничество РФ и Китая ежегодно ставит все новые рекорды, несмотря на санкционное давление со стороны западных стран.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее СМИ сообщили о снижении товарооборота между Китаем и Россией.

